Jeśli leje się przez windy i okna, to jest po prostu dziurawy dach. Pewnie płaski, bez skosów, woda leci na łączeniu stropu ze ścianą / ociepleniem. Zarządca z nadania dewelopera będzie zbywał temat przez 5 lat do upływu rękojmi (ew. się zateguje silikonem na sztukę) a potem mieszkańcy naprawią na kredyt z funduszu remontowego. Przerabiałem to z Dachbud też we Wrocławiu, zły materiał dachu oraz nieprawidłowe wykonanie tarasów. Tylko to były tysiące Pokaż całość