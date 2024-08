wyrzucali po drodze swoich martwych kolegów jak śmieci.

Co za głupi komentarz. Zmarłemu to w niczym już nie zaszkodzi. A jeśli żywemu może pomóc uratować życie to głupotą byłoby tego nie zrobić.Gdyby wyrzucali żywych to sprawa wyglądałaby inaczej.Autor znaleziska to pewnie z tych co myśli że schab i karkówka rosną na drzewach