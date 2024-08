Przypominam, ze nowoczesne, europejskie, fajnopolackie wykopki wysmiewaly sie, ze gupi prawacy szukajom problemow na sile i w ogole heheheheh zakretki przytwierdzone gitowa. No i jak zwykle pieknie skompromitowane fajnopolactwo tuskowo lewicowe. Niesamowite jak mozna sie kompromitowac co chwila doslownie i dalej miec o sobie mniemanie tych lepszych, bardziej oswieconych, nowoczesniejszych. I teraz balwany co to popieraliscie sami bedziecie musieli to urywac jak ci zli prawacy ktorych wysmiewaliscie xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD