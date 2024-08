Zanzibar. Obrazki jak z raju a poza kadrem hałdy śmieci, palony plastik absolutnie wszędzie, bieda aż piszczy, przemoc wobec kobiet, nierówności społeczne, lenistwo syf i malaria (chociaż tej ostatniej to jest stosunkowo mało). Chłopaczek nauczył się kilku zdań po polsku bo nic innego nie miał do roboty a jak na zanzibarskie standardy to i tak jest mega pracowity i obrotny.