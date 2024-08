Artykuł pisany pod tezę. Twierdzenie, że to jest efekt bojkotu SBI, jest po prostu myśleniem życzeniowym. Leje na Sweet Baby Inc wrzącym moczem, ale porażką tej gry jest już sam jej projekt, a ich powiązania z SBI to zaledwie posypka na już zaserwowane guano. Zresztą jak ktoś się nie boi zburzyć sobie światopogląd, to polecam wbić na Steam, znaleźć kuratora, który oznacza wszystkie gierki powiązane z SBI, posortować wg. najnowszych, a następnie Pokaż całość