Może i całkowicie bezprawna ale całkowicie uzasadniona. To nie Izrael zaczął wojnę z Arabami tylko Arabowie z Izraelem a że się nie przygotowali i dostali łomot raz, drugi no to trudno. Zresztą, było porozumienie ale to nie Żydzi zaczęli dzień po zawarciu porozumienia Intifadę.