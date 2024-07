informacja o planowanych podwyżkach akcyzy na papierosy, wyroby tytoniowe oraz płyn do e-papierosów i wyrobów nowatorskich w latach 2025-2027.

No i oczywiście nie zapomnieli dowalić też epapierosom. Pojawiła się lepsza alternatywa dla śmierdziuchów, to nie, też trzeba to zadusić.i klasycznie w takich znaleziskach, zlot komuchów co by najlepiej wszystkiego zakazali.