"Choć do tego się nie przyznaje, miał jeździć po całej Polsce, podawać się za reportera TVN-u Jacka Gasińskiego i metodą "na dziennikarza" wyłudzać noclegi oraz jedzenie w drogich hotelach. Na odchodnym, w wielkich torbach, miał wynosić telewizory i inny sprzęt elektroniczny."



Przecież to jest kompletny nonsens, to się kupy nie trzyma xD Śmierdzi na kilometr wrobieniem gościa.