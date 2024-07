Taki fun fact... spalarni w całej PL jest tyle co w Bawarii. Jednym z krajów związkowych RFN. Spalarnie w PL nie powstają nie tylko ze względu na negatywne nastawienie zacofanej ludności, czy też wyjątkowo mierną polską organizację albo brak pieniędzy. Pieniądze by się znalazły. One nie powstają przede wszystkim dlatego, że nie ma tyle śmieci. Polska jest biednym, rolniczym krajem i to widać nawet w takich sprawach jak mało produkowanych śmieci bytowych Pokaż całość