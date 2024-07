Prowadzenie kiosku już kiedyś było czymś czym emeryci dorabiali do emerytury. Nie wiem gdzie takie miejsca były dochodowe, może prowizja że sprzedaży biletów miejskich i wyrobów tytoniowych jeszcze jakoś to napędzała, ale później? W dobie płacenia kartą, automatów z biletami czy płatnościami w autobusach takie miejsca to już przeżytek. Oczywiście życzę zdrowia synowi pana Romana, ale niech się nie ładuje w ten bajzel.