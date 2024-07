Jakie CPK, nie pamiętacie już jak PO i PSL rządzili czy macie 20 lat+ dopiero?

Robili to samo co teraz, sztuczne pseudo audyty których nikt nie widział, cenzura, pudrowa propaganda i przede wszystkim zwolnienie lub wstrzymanie inwestycji/powolne wygaszanie.

Gdzie te programy pro społeczne, obniżone podatki, i zajecie się gospodarką? od 1 dnia cisną komisje i obstawiają stanowiska.

Wmawiają ze nie ma nic jest bieda, wszystko ukradli po to by zamknąć wam buzie Pokaż całość