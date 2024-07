Albo PiS i konfa złożyli dobre zamówienie na politycznych trolli, albo zommerzy są na serio najgłupszym pokoleniem w historii :D

To co się politycznie dzieje na wykopie i stronach do scrollowania obrazków, od kiedy pisowcy zostali oderwani od koryta to się w bani nie mieści :D



Nagle wszędzie zaczęło się wylewać od antyeuropejskich i prorosyjskich hasełek od prorosyjskiej konfy i obrońców PiSu :D patologia