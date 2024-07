Dlaczego nikt z polskiej '' pseudo elito-polityki''o tym nie wspomina, nie podnosi tematu na forum międzynarodowym? Myślę, że powinno się o tym mówić i przypominać na każdym kroku. Można byłoby zobaczyć jakie są reakcje na mówienie prawdy. To samo można byłoby zastosować w kontrze do bzdur typu polskie obozy.. No ale jak to? Skoro polska to kondominium niemiecko rosyjskie pod żydowskim zaborem. Niech mi ktoś wytłumaczy jak to jest? Maja haki czy Pokaż całość