A tyle było lamentu co ten zły Braun tam nie zrobi. Europarlament co curl i akcesorium do komisji europejskiej. Hajsu dostają co niemiara i tyle. Ale oczywiście polaczki zamiast zaczynać naprawiać świat od siebie, dywagują jak to nie powinien zachowywać się Braun.



Dla ciekawych, trochę prześmiewczy filmik co to jest właściwie ten europarlament i dlaczego nie jest to poważna instytucja, a przynajmniej nie tak poważna jak ją malują.