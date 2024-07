Miller od jakiegoś czasu punktuje ten temat Wołynia i relacji polsko ukrainskich. Tylko szkoda, że jak sam miał okazję, to chyba niewiele więcej zrobił. Tylko na jego usprawiedliwienie jest to, że teraz za to inna sytuacja i Ukraina więcej Polsce zawdzięcza i może zręczny polityk inaczej by to rozegrał. Nie domagałby się przeprosin od Ukrainców, bo to nic nie da, przyjdzie kiedyś jakiś populista po Zełeńskim i wszystko odwoła. Zamiast tego zarządałby Pokaż całość