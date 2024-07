Podziwiam tych idiotów, którzy w imię wyebania PiSu od władzy wybrali takie samo ścierwo, a w ramach swoich racji wrzeszczą na rozmaitych wiecach.



Drogie #!$%@? z obydwóch stron barykady: #!$%@? się między sobą w imię polityków, którzy nawet nie wiedzą o waszym istnieniu i #!$%@? na was kładą. Teraz co prawda za późno już na cokolwiek, ale mała prośba do was i do resztki szarych komórek, które zostały w waszych pustych łbach. Pokaż całość