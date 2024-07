"niezależna" wolnośćtv powołuje się na zdanie pisowskiego trybunału. Co za zaskoczenie.

Ale jak sąd da wyrok nie po myśli to będzie "ubecki i lewacki spisek"

Przypominam że ostatnio rekordowa karę dostał państwowy szpital który właśnie uniemożliwiał aborcję. Bo co z tego że w razie zagrożenia życia jest skoro to jest czysta interpretacja i lekarze boją się podejmować ryzyko.