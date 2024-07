Dodałbym jeszcze, że zgodnie z teraz obowiązującym prawem przez które to niby dzieją się tragedie i które to chcą zmienić to osoby od tych aborcyjnych "dream timów" czy tam czegoś powinny być ganiane przez prokuratora i sądzone, a siedzą w sejmie i do kamer mówią wprost jak to pomagają kobietom dokonać aborcji. xD Niby syrjus biznes, a jednak cyrk.