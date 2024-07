42 posłów Lewicy zrealizowało 2554 loty – średnio 60,81 lotu na osobę.

10 posłów Konfederacji wykonało 234 loty, co daje średnią na poziomie 23,4.

Ładnie podsumowana hipokryzja pseudo-obrońców klimatu. Chciałbym jeszcze zobaczyć jak to wygląda u innych partii, bo tu podsumowane głównie te dwie, plus jakieś odpały u zielonych sąsiadów.Aż dziwne w sumie, że to Onet. Ale jak to mówią, nawet zepsuty zegar dwa razy na dobę pokazuje właściwą godzinę ¯\(ツ)/¯