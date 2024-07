Aha, to już od roku to blokują, a my się o tym dowiadujemy dopiero teraz. Niezłych sojuszników miał PiS, Węgry to najbiedniejszy kraj w UE i tylko ślepy nie zauważy, że woli wspierać Putina niż Ukrainę, a i tak ten kraj pluł nam w twarz. No ale gdy tylko Polak usłyszy, że chcemy rozwijać współpracę z Niemcami, które de facto są najbogatszym krajem UE i dzięki nim nasza gospodarka korzysta, to dostaje Pokaż całość