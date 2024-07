W sumie mogę tutaj przepisać mój komentarz ze znaleziska z początku roku, w którym można było przeczytać o możliwym zamknięciu Piranha Bytes:



Jeżeli zamknięcie Piranha Bytes okaże się prawdą, to będzie trochę smuteczek, ale z drugiej strony mnie to nie dziwi. Oni zatrzymali się w rozwoju w 2006 roku. Ich ostatnim ambitnym projektem był Gothic 3 z 2006 roku i do tamtego momentu było widać, że studio faktycznie próbuje się rozwijać. Mieli ambitne plany stworzenia gry w olbrzymim, otwartym świecie bez ekranów ładowania i z ciekawą fabułą. Niestety, Gothic 3 okazał się niewypałem i wyszedł tutaj brak doświadczenia, czasu i pieniędzy.



Natomiast wydany 3 lata później Risen mimo, że był bardziej przemyślany i dopracowany niż Gothic 3, to był tak naprawdę krokiem wstecz, bo to był dosłowny klon Gothic 2: Noc Kruka. Ich następne gry to były "bezpieczne" klony Gothików, byleby tylko zadowolić swoich fanów.



