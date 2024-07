Zobaczycie, że w europie znowu dojdzie do tragedii, będzie powtórka z II wojny światowej, prześladowania i ludobójstwo znowu zapuka do Europy. Europejczycy stracą cierpliwość, do władzy wybiorą jakiegoś skrajnego wariata i tragedia gotowa.

Pytanie tylko po co tworzyć takie zagrożenie zarówno dla jednej jak i drugiej strony? Lewicy tego nie wytłumaczysz, będzie brnąć, aż zdechnie.