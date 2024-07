Dziwne to wszystko jest.



Obecne czasy są ogólnie dziwne pod względem tych konfliktów jakie mamy w swoim sąsiedztwie...



Ktoś na ciebie napada a za plecami słyszysz coś ala "masz tu pałę ale nie możesz jej użyć".

Bardzo podobną sytuację mamy na granicy z BY - przestępcy nazywani "imigrantami" mogą wszystko, włącznie z morderstwem a ci co są tam do obrony granicy mają ...niemal literalny zakaz używania broni bez względu na okoliczności.