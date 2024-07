Ostatnio tak myślałem że Radom to fajne miejsce dla kogoś kto nie chce mieszkać w dużym mieście. Blisko do Warszawy, Krakowa, nadal dość blisko w góry, nie tak daleko nad morze i jeziora (w porównaniu do miast dalej na południu) a w okolicach mnóstwo atrakcji dla rodzin z dziećmi, nawet myślę że najwięcej w kraju. Już dawno powinno się zrobić korektę i dodać radomskie do świętokrzyskiego a Radom obok Kielc powinien być Pokaż całość