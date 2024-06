Pokaż całość

A to nie jest tak, ze kilka lat temu byly jakies remonty itp w podkarpaciu?Modernizacja linii kolejowej z podkrakowskiego Podłęża do Rzeszowa na większości odcinków zakończyła się w ubiegłym roku. PKP Polskie Linie Kolejowe umożliwiły poruszanie się pociągów z prędkością do 160 km/h – z wyjątkiem krótkich odcinków w obrębie Tarnowa i Sędziszowa Małopolskiego, gdzie prace torowe nadal trwają. Pomimo możliwości infrastrukturalnych, jedynym połączeniem kursującym z maksymalną możliwą prędkością 160 km/h jest jedna para Pendolino Rzeszów – Kraków – Gdynia.PKP Polskie Linie Kolejowe przygotowały i zrealizowały projekt z założeniem maksymalnej dopuszczalnej prędkości dla pociągów towarowych na poziomie 120 km/h, a pasażerskich 160 km/h. Inwestycja rozpoczęta w 2010 roku trwała (do momentu wprowadzenia 160 km/h) blisko siedem lat.