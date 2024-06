Miałem k*rwa fundację. Taką prawdziwą - pro eco. Za własne pieniądze wyprodukowaliśmy 10 urządzeń samoobsługowych do diagnostyki samochodów pod kątem zanieczyszczeń. Urządzenia były przystosowane do pracy na myjniach/stacjach paliw/parkingach. Autorskie oprogramowanie, witryna internetowa z dodatkowymi informacjami, itd., itp. Cała platforma miała za zadanie jedno: nie kontrolować/karać, a edukować/pomagać. I co? I gówno - zarówno nasz rodzimy orlen, jak i zagraniczne "troskliwe" firmy miały totalnie wy*ebane na ekologię. Miałem jedynie propozycję zakupu nieruchomości Pokaż całość