Do lewicy mi zdecydowanie daleko, bo nie przepadam za zamordyzmem gospodarczym, ale patrząc na takie znaleziska dochodzę do wniosku, że polska prawica to również inna planeta.



Śmieszny obrazek i muzyczka, już ponad 100 wykopów, bo to wysokiej klasy znalezisko. Żadnego źródła by sobie doczytać na ten temat. W sumie nie wiadomo, czy to ma na celu wywołanie polemiki czy też jest to kierowane do kółeczka wzajemnej adoracji pod tytułem "lewaków boli dupa". Pokaż całość