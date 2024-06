Oglądałem te dwa pierwsze odcinki Akolity.

W pierwszym odcinku murzynka wpada do baru i napada na niewinne osoby wszystkich ras poza czarną z czego białą kobietę zabija.

Później pojawia się wiele bezsensownych scen jak np. wpadają do pokoju gdzie jest półnagi umięśniony mężczyzna, gadają jakiś bezsensowny tekst i wychodzą. Scena nakręcona tylko by pokazać tors tego faceta modela. #!$%@? to uniwersum a my nawet nic nie zrobiliśmy. I kto tu jest ciotą? Pokaż całość