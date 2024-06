Jeśli myślicie, że myśliwi mają słaby wzrok:

- Jeśli powie, że świadomi strzelił do człowieka - pójdzie siedzieć

- Jeśli powie, że strzelił do człowieka, bo pomylił go z dzikiem - ośmieszy się, ale puszczą go wolno. To jest wyuczona formułka, która hakuje polski system prawny.



Jak sądzicie, którą bramkę wybierze każdy, nawet nie do końca trzeźwy człowiek?