Pewnie mało kto kojarzy, ale Malediwy to taki typowy muzułmańśki kraj, wszyscy (!) obywatele tego kraju muszą być muzułmanami. Są trochę bardziej tolerancyjni, bo żyją z turystyki, ale to taki sam poziom mentalny jak w arabii. Jak ktoś szuka rajskich wysepek na wakacje to już lepiej polecieć na katolickie Seszele.