Pokaż całość

Prawdziwi założyciele: CFR, CIA, wielki biznesJeśli Retinger nie założył Bilderberg, to kto to zrobił? Cóż, już mocno zasugerowaliśmy to w poprzedniej sekcji: prawdziwe początki corocznych konferencji Bilderberg były inicjatywą między europejskimi przyjaciółmi politycznymi i wielkimi firmami otaczającymi księcia Bernharda Orańskiego a finansowaną przez wielki biznes Radą Stosunków Zagranicznych, z siedzącym dyrektorem CIA odgrywającym rolę mediatora. Cel? Antykomunizm, który sprowadza się do zabezpieczenia przyszłości wielkiego biznesu.Joseph Retinger, intelektualista wspierany przez