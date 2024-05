Fajna relacja. No i co najważniejsze kolejny raz z pierwszej ręki można zasmakować rezultatów kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży w państwie syjonistycznym. Arabowie to naziści, a Polacy w sumie też, bo na spółę z nazistami [słowo "Niemcy" chyba nie padło ani razu, bynajmniej w powyższym kontekście] katowali żydów. My, żydzi kochamy cały świat, ale musimy zabijać, bo zabiją nas.