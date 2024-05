Tak wyprzedzając porównania z Rosją, tam praktycznie każdy niezależnie od czynów i długości kary mógł wstąpić do wojska i po paru miesiącach wyjść na wolność. Mordercy, gwałciciele, kanibale, z dożywociem, karą 20 lat do odsiedzenia, do wyboru do koloru. Na Ukrainie możliwość dołączenia do wojska nie dotyczy morderców, pedofilii, handlarzy narkotyków, osób skazanych za korupcję i co najważniejsze nie mogą mieć więcej niż trzy lata wyroku do odbycia.