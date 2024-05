Dzisiaj o godzinie 8:00 na pierwszej stronie znaleziska 25 znalezisk to spam od indyjskich botów a jedynie 10 to legitne znaleziska od użytkowników. Oznacza to 70% spamu. Jak się dowiedziałem z niebieskich belek dodawanych przez moderację do poprzednich znalezisk na ten temat (skrzętnie ukrywanych przez moderację) moderacja nic z tym nie robi dla naszego dobra bo musieliby nas ciągle weryfikować a poza tym spam nie jest problemem bo jest go najwyżej 25 dziennie. A tu mamy 25 tylko na pierwszej stronie. Będzie tego dzisiaj jeszcze pewnie ze 200. No i pytam po co? Czy to celowe działanie administracji aby ruch się zgadzał po zepsuciu wykopu?