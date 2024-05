Trochę z czapy, ale każdy widzi jak w naszym kraju działa cała administracja państwowa czyli de facto Państwo. Czy w tym kraju jest cokolwiek co jest kluczowe, ważne i publiczne i działa dobrze?

Wszystko leży i kwiczy, wszędzie dziadostwo i brak kompetencji. Czy my jesteśmy państwem sezonowym? Ja już sam nie wiem co o tym myśleć, ale wiem na pewno, że gdy zajdzie potrzeba to nigdy dobrowolnie nie będę walczyć za ten Pokaż całość