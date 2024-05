Pokaż całość

Japończyków nie znam i w u nich nie byłem, ale wydaje mi się, że japońskie problemy gospodarcze wynikają na przykład z ich podejścia życiowego czy podejścia do pracy. Jeżeli nie jest mile widziane wychodzenie przed szefem, to musi to oznaczać pozorowanie pracy. I to nie tyle w nadgodzinach, ale również wcześniej, bo jeszcze trzeba usiedzieć do tych nadgodzin... No to potem Japończycy mają tych swoich Hikikomori , którzy widzą, że nie ma