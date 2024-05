No spoko czyli 2 akumulatory po 500 dolców, falownik 2000 do tego ogniwa 2000 plus konstrukcja, kable i osprzęt, robota elektryka to się robi koło 17 000. Trochę prądu za to można kupić nawet jak będzie po 2 złote.

Nie bardzo rozumiem czemu ludzie w takich instalacjach pchają się w odbiorniki 230V. Do tego 230V podłączają ładowarki żeby znów zamienić na 5-20v :). Może poza mikrofalą i indukcją wszystko da się kupić Pokaż całość