Nigdy nie zrozumiem konceptu "dystrybutorów energii", to trochę tak jakbym nie mógł po prostu pojechać do siedziby producenta i kupić samochodu tylko by mi wstawiali pomiędzy "dealera" albo dom kupując zamiast rozmawiać z właścicielem to bym miał "agenta nieruchomości" pomiędzy.



Byłoby to conajmniej dziwne i generowało zbędne koszty.