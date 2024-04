To że google mnie profiluje jest niczym w porównaniu do tego jak własny urząd skarbowy mi zagląda w: zakupy allegro i olx pod przykrywką sprawdzenia 30 rzeczy, w dowolnej chwili podgląda konta bankowe, karty, widzi gdzie kupuję paliwo, ile, w jakich miastach bywam, ile, gdzie, kiedy i na co wydaję, komu pożyczam, z kim się spotykam, gdzie się leczę i na co.



Google to pryszcz przy tym co wprowadzono w PL w Pokaż całość