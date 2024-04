Cała polska sprawiedliwość.

Co mi po tym, że młody za swój błąd dostanie kilka lat?

Czy mi tym w czymś poprawia?

Czy go to coś nauczy?

Czy ściana będzie pomalowana?

Czy to się będzie opłacać?



4x NIE!



Powinien dostać pędzel w łapę i odmalować pięć razy tyle co napaskudzil. Miesiąc by mu wystarczył na taką robotę. Sprawa za darmo byłaby zrobiona i to z nawiązką. Czegoś się nauczy, nie narazi nas na Pokaż całość