Już neuropki robią fikołki i piszą, że to pisowska prowokacja. xD Jak by zaatakowany został szur z KO/Lewicy to kręcili by aferę tygodniami, że to "konfedepisowiec" zaatakował. A fakty są takie, że KO ma równie twardy i toksyczny elektorat co PiS. W dodatku KO zdecydowanie wygrywa każde wybory w zakładach karnych. No, ale tam siedzą dobre chłopaki przecież.



Toksyczność elektoratu KO/Lewicy widać też po tych samych ludziach co tutaj wietrzą spisek. Każdy