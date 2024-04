Zacznę od tego że szkoda gościa ale chyba bardziej jego rodziny. Chłop pojechał do miejsca które jest regularnie bombardowane, gdzie trwa wojna a wręcz anihilacja ludzi i wszyscy robią aferę że zginął, no zginą i co? Co z tym zrobić? żądać przeprosin od kogoś? jakieś zadośćuczynienie? co Wam to da? Myślę że wiedział gdzie się ładuje i z czym to się może wiązać, stało się i tyle.