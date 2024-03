Zrobili osbie fundusz sprawiedliwości, który służył im jak skarbonka, z którje można wybrać na dowolny cel.

Jakiś ksiądz potrzebuje ołtarza? Proszę bardzo.

Na wybory trzeba dopłacić jakiemuś koledze z partii? Nie ma problemu.

To jedna z co najmniej dwóch skarbonek, jaką poza jakąkolwiek kontrolą budżetu zrobili.

Drugą powszechnie znaną jest fundudsz COVID, ale to już Mateusz będzie miał problem.