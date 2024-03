Pokaż całość

"wykop ma nie promować żadnych więcej korwinów czy innych oddolnych autorytetów. wykop ma być naszą tubą propagandową, albo nie będzie go wcale!"i dlatego niezależnie w jakim okresie sprawdzam, to zawsze 1/3 użytkowników których obserwuje jest zbanowana. jak napiszę coś o wyborczej w nieodpowiednim miejscu to od razy łapię na 3 miesiące. Konto mam 2 lata, z czego ponad połowa to bany (~13 miesięcy banów za pisanie komentarzy)i dlatego