To jest tak absurdalne, że jeśli tego nie zatrzymamy natychmiast to oni to wprowadzą w końcu, czyli wejdzie najskuteczniejsza cenzura w dziejach ludzkości! Ludzie będą się bali cokolwiek napisać lub powiedzieć, bo praktycznie wszystko, każda krytyka może być zinterpretowana jako mowa nienawiści na jakimś tam tle. Totalitaryzm doskonały się szykuje.