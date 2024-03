Dużo zakładów pracy dopłaca do studiów pracownikom. I to pracownik wybiera studia i uczelnie. Jesli w "programie socjalnym" zakład pracy ma dopłatę do studiów a uczelnia działa legalnie to nie pracodawca decyduje któremu dopłacać a któremu nie. Ciężko, żeby szef jednostki wybierał sobie, że jedna uczelnia utworzona decyzją ministra jest warta dopłaty a druga nie wg własnego widzimisie.



Szukanie afery tam gdzie jej nie ma.