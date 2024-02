Napiszę tak. Jeżdżę dużo samochodem i widzę jak niektórzy "dbają" o samochód. Mój ma 15 lat. Nie raz jechałem za takim trupem, że głowa mała. Jak gość jedzie i zostawia za sobą prawie mgłę, czy czuć niedopalane paliwo, czy dym czarny jak smoła... to to jest normalne? Samochód to nie tylko coś do przemieszczania, tylko także obowiązek. Najlepszym przykładem busiarze.