Wspieram Ukrainę od początku wojny, wspieram również Rolników. Zielony Ład do kosza, WEF do kosza, a granicę trzeba uregulować prawnie. Komisja Europejska wykorzystuje sytuację na Ukrainie jak buldożer do zniszczenia europejskiego rolnictwa. Wykorzystują to przeciw nam jako broń.



NIE UKRAIŃCY NAM TO ROBIĄ TYLKO UNIA. Unia której jak na niczym zależy na ściąganiu ceł, podatków i totalnej kontroli z dobrego serca pozwala Ukrainie wwozić wszystko bez płacenia i sprawdzania? Bruksela wypowiedziała wojnę Pokaż całość