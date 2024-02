To, że nadciąga nowa Wiosna Ludów było już wiadome od paru lat, i astrolodzy sami przewidywali że okres lat 2023-2026 (Saturn w Rybach, koniunkcja Saturna i Neptuna dn. 14.02.2026!!!) będzie naznaczony wzmożoną ilością protestów i dezorientacji społecznej. Nie trzeba do tego słuchać wiadomości czy kierować się daną ideologią polityczną by to zrozumieć. Wystarczy wyciągać wnioski z przeszłości.



Sytuacja nie ogranicza się tylko do rolników, więc nie patrzcie na sprawę jednotorowo. Spójrzcie dookoła Pokaż całość