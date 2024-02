Hej, Zapewne pamiętacie akcje z piątku gdzie wrzuciłem na mikroblog wpis w którym proszę was o wyplusowanie linku do mojej zrzutki gdzie zbieram na rekonstrukcję żuchwy. Chciałem Wam wszystkim podziękować za tak liczne wsparcie finansowe, jak i plusowe, dzięki czemu więcej osób to przeczytało.